«Ман Сити» – 1-й клуб в истории топ-4 английских дивизионов, выигравший 15 матчей подряд

В 17-м туре чемпионата Англии лидер сезона в гостях разгромил «Суонси» (4:0).

Таким образом, клуб из Манчестера увеличил свой же рекорд АПЛ по числу побед подряд (15). «Арсенал» выигрывал 14 матчей подряд, но в двух сезонах (с февраля по август 2002).

Как сообщает Gracenote Live, «Ман Сити» стал первой командой в истории четырех высших английских дивизионов, выигравшей 15 матчей подряд.

25 официальных матчах сезона команда уступила лишь однажды – «Шахтеру» в 6-м туре Лиги чемпионов (1:2).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ