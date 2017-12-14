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    Sports.ru

    «Ман Сити» – 1-й клуб в истории топ-4 английских дивизионов, выигравший 15 матчей подряд

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Давид Сильва Серхио Агуэро Пеп Гвардиола Суонси рекорды Кевин де Брюйне

    В 17-м туре чемпионата Англии лидер сезона «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Суонси» (4:0).

    Таким образом, клуб из Манчестера увеличил свой же рекорд АПЛ по числу побед подряд (15). «Арсенал» выигрывал 14 матчей подряд, но в двух сезонах (с февраля по август 2002).

    Как сообщает Gracenote Live, «Ман Сити» стал первой командой в истории четырех высших английских дивизионов, выигравшей 15 матчей подряд.

     25 официальных матчах сезона команда Пепа Гвардиолы уступила лишь однажды – «Шахтеру» в 6-м туре Лиги чемпионов (1:2).

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Суонси – Манчестер Сити 0:4 (0:2, 0:2)
    Дата проведения
    13 декабря, 22.45, «Либерти Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 27 Сильва, 0:2 – 34 де Брюйне, 0:3 – 52 Сильва, 0:4 – 85 Агуэро.
    СуонсиФабианьски, ван дер Хорн, Ольссон, Нотон, Моусон, Ки Сон Ен, Меса, Кэрролл (Абрахам, 46), Дайер (Нарсинх, 65), Айю, Бони (Фер, 74).
    Манчестер СитиЭдерсон, Отаменди, Мангаля, Данило, Делф (Зинченко, 73), Сильва, Фернандиньо (Туре, 58), Стерлинг, де Брюйне (Гюндоган, 77), Бернарду Силва, Агуэро.

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