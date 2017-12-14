«Ман Сити» – 1-й клуб в истории топ-4 английских дивизионов, выигравший 15 матчей подряд
В 17-м туре чемпионата Англии лидер сезона «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Суонси» (4:0).
Таким образом, клуб из Манчестера увеличил свой же рекорд АПЛ по числу побед подряд (15). «Арсенал» выигрывал 14 матчей подряд, но в двух сезонах (с февраля по август 2002).
Как сообщает Gracenote Live, «Ман Сити» стал первой командой в истории четырех высших английских дивизионов, выигравшей 15 матчей подряд.
25 официальных матчах сезона команда Пепа Гвардиолы уступила лишь однажды – «Шахтеру» в 6-м туре Лиги чемпионов (1:2).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 13 декабря, 22.45, «Либерти Стэдиум»
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Суонси –
Фабианьски, ван дер Хорн, Ольссон, Нотон, Моусон, Ки Сон Ен, Меса, Кэрролл (Абрахам, 46), Дайер (Нарсинх, 65), Айю, Бони (Фер, 74).
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