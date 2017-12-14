Федун предложил ввести «климатический» календарь, сократить РФПЛ до 14 клубов и реформировать Кубок России

Владелец Леонид Федун выдвинул ряд предложений по реформированию российского футбола.

«Климатический» календарь

Матчи двух-трех последних туров премьер-лиги перед зимней паузой и первых двух-трех весенних должны проходить в городах, где позволяют играть климатические условия или есть инфраструктура для футбола в холодное время года.

Сокращение числа клубов в премьер-лиге

Сократить число клубов в премьер-лиге до 14 команд. Турнир проводить в четыре круга. По итогам первых двух (26 туров) определяются две семерки, верхняя разыгрывает чемпионство и места в еврокубках, нижняя – борется за выживание.

Изменение формата Кубка России

Встречи 1/16, 1/8 и 1/4 финала проводить в городах, которые примут ЧМ-2018, но не имеют клубов в премьер-лиге. При этом в 1/2 финала сделать по два матча – дома и в гостях, а финал закрепить за «Лужниками».

Механизм солидарности

Изменить схему отчислений за воспитание профессиональных футболистов в части выплат их детским тренерам.