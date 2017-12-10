Золото Загитовой, мировой рекорд Юскова, достижение Роналду и другие новости утра

1. Отличные новости из Японии: Загитова победила в финале Гран-при, Сотскова – вторая! В парах Савченко и Массо выиграли с мировым рекордом в произвольной, Столбова и Климов – 4-е.

2. Конькобежцы тоже порадовали. Юсков установил мировой рекорд на 1500 м, Мурашов выиграл 500 м с третьим результатом в истории.

3. Роналду тоже выдал рекорд: он первым забивает больше 50 голов 7 лет подряд. Его дубль помог «Реалу» разгромить «Севилью» – 5:0!

4. «Динамо» и «Рубин» закрыли 2017 год победами – над «Анжи» и СКА. Ждем дерби сегодня.

5. Россия впервые в истории не взяла подиумов в личных гонках на первых двух этапах Кубка мира. У мужчин в пасьюте победил Йоханнес Бо, у женщин – Кузьмина (из Словакии).

6. «Ювентус» и «Интер» не забили голов в главном матче тура в Италии.

7. В АПЛ «Челси» уступил «Вест Хэму» (0:1), Тоттенхэм» разгромил «Сток Сити» (5:1). Битва за Манчестер – тоже сегодня.

8. «Бавария» в 23-й раз выиграла первый круг бундеслиги, а Дортмунд не побеждает уже 8 матчей подряд – кажется, тренера Боса все-таки уволят.

9. В КХЛ «Автомобилист» одолел «Авангард» (3:2), «Торпедо» – «Йокерит» (3:2), а «Спартак» накидал 8 шайб «Словану». Все результаты дня.

10. «Зенит» приобрел Заболотного за 1,5 млн евро. Как вам такой трансфер?

11. Кучеров забил 20-й гол в сезоне НХЛ и помог «Тампе» одолеть «Виннипег» (4:3 ОТ), Сергачев тоже забросил.

Бобровский стал лидером лиги по сухим матчам, не пропустив в матче «Коламбуса» с «Аризоной» (1:0). Малкин довел результативную серию до 5 матчей, но «Питтсбург» уступил «Торонто» (3:4).

12. В НБА 30 очков Леброна помогли «Кливленду» обыграть «Филадельфию» (105:98). Все результаты дня.

13. Ломаченко победил Ригондо техническим нокаутом и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе. Впервые в истории бокса бились два двукратных олимпийских чемпиона.

14. «Торонто» стал первым в истории канадским чемпионом МЛС, обыграв в финале «Сиэтл» и взяв реванш за прошлогоднее поражение.

Цитата дня. «Отдал бы предпочтение ЦСКА». Аленичев – о дерби.