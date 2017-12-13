Роналду стал лучшим бомбардиром клубного чемпионата мира (6 голов). У Месси и Суареса – по 5

Форвард Криштиану Роналду забил гол в полуфинале клубного чемпионата мира против «Аль-Джазиры» (1:1, второй тайм).

Этот мяч стал для 32-летнего игрока сборной Португалии шестым за все время. Он стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

Отметим, что у нападающих «Барселоны» и Луиса Суареса – по 5 голов в клубном чемпионате мира. Также пять мячей забивал аргентинец Сесар Дельгадо.

Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Аль-Джазира» – .