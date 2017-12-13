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    Роналду стал лучшим бомбардиром клубного чемпионата мира (6 голов). У Месси и Суареса – по 5

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания Луис Суарес Сесар Дельгадо Аль-Джазира чемпионат мира среди клубов рекорды

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду забил гол в полуфинале клубного чемпионата мира против «Аль-Джазиры» (1:1, второй тайм).

    Этот мяч стал для 32-летнего игрока сборной Португалии шестым за все время. Он стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

    Отметим, что у нападающих «Барселоны» Лионеля Месси и Луиса Суареса – по 5 голов в клубном чемпионате мира. Также пять мячей забивал аргентинец Сесар Дельгадо.

    Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Аль-Джазира» – «Реал».

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