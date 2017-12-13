«Реал» догнал «Барселону» по голам на клубном чемпионате мира. Обе команды забили по 23 мяча
В полуфинале клубного чемпионата мира «Аль-Джазира» в Абу-Даби уступила «Реалу» (1:2).
Мадридский клуб вышел в финал и сыграет с бразильским «Гремио». Команда из ОАЭ в матче за третье место встретится с «Пачукой».
«Реал» благодаря голам Криштиану Роналду и Гарета Бэйла догнал «Барселону». Теперь обе испанских команды забили больше всех мячей в истории турнира (по 23), сообщает Gracenote Live.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 13 декабря, 20.00, «Sheikh Zayed Sports City»
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Аль-Джазира –
Хасиф (Саиф, 51), Фарес Джума, Айед, Омар, Аль-Хаммади (Аль-Отайба, 60), Юсеф (Аль-Гилани, 72), Рашид, Буссуфа, Файез, Мабхут, Ромариньо.
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Реал Мадрид –
Навас, Варан, Марсело, Хакими, Начо, Модрич, Каземиро, Иско (Асенсио, 68), Ковачич (Васкес, 68), Роналду, Бензема (Бэйл, 81).
- Предупреждение:
- Айед (68).
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