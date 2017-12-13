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    Sports.ru

    «Реал» догнал «Барселону» по голам на клубном чемпионате мира. Обе команды забили по 23 мяча

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид примера Испания Гарет Бэйл Аль-Джазира чемпионат мира среди клубов высшая лига ОАЭ рекорды Ромариньо

    В полуфинале клубного чемпионата мира «Аль-Джазира» в Абу-Даби уступила «Реалу» (1:2).

    Мадридский клуб вышел в финал и сыграет с бразильским «Гремио». Команда из ОАЭ в матче за третье место встретится с «Пачукой».

    «Реал» благодаря голам Криштиану Роналду и Гарета Бэйла догнал «Барселону». Теперь обе испанских команды забили больше всех мячей в истории турнира (по 23), сообщает Gracenote Live‏.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Аль-Джазира ОАЭ – Реал Мадрид Испания 1:2 (1:0, 0:2)
    Дата проведения
    13 декабря, 20.00, «Sheikh Zayed Sports City»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 41 Ромариньо, 1:1 – 53 Роналду, 1:2 – 81 Бэйл.
    Аль-ДжазираХасиф (Саиф, 51), Фарес Джума, Айед, Омар, Аль-Хаммади (Аль-Отайба, 60), Юсеф (Аль-Гилани, 72), Рашид, Буссуфа, Файез, Мабхут, Ромариньо.
    Реал МадридНавас, Варан, Марсело, Хакими, Начо, Модрич, Каземиро, Иско (Асенсио, 68), Ковачич (Васкес, 68), Роналду, Бензема (Бэйл, 81).
    Предупреждение:
    Айед (68).

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