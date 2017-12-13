«Реал» догнал «Барселону» по голам на клубном чемпионате мира. Обе команды забили по 23 мяча

В полуфинале клубного чемпионата мира в Абу-Даби уступила «Реалу» (1:2).

Мадридский клуб вышел в финал и сыграет с бразильским «Гремио». Команда из ОАЭ в матче за третье место встретится с «Пачукой».

«Реал» благодаря голам Криштиану Роналду и Гарета Бэйла догнал «Барселону». Теперь обе испанских команды забили больше всех мячей в истории турнира (по 23), сообщает Gracenote Live‏.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Статистика КЧМ