8-очковый отрыв «Локомотива», жеребьевки ЛЧ и ЛЕ, заявление олимпийцев и другие новости утра

1. «Локомотив» победил «Тосно» (3:1) и ушел на зимний перерыв с 8-очковым отрывом, поскольку «Зенит» в Грозном не смог забить «Амкару» (0:0).

2. Определились соперники российских клубов в 1/16 финала Лиги Европы: «Спартак» сыграет с «Атлетиком», «Зенит» – с «Селтиком», «Локомотив» встретится с «Ниццей», а ЦСКА – с «Црвеной Звездой».

3. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Челси», «Реал» – с «ПСЖ» и другие крутые пары.

4. ЦСКА обыграл «Барыс» (это 11-я победа армейцев подряд с общим счетом 35:8), «Ак Барс» забросил 6 шайб московскому «Динамо» и другие результаты КХЛ.

5. Биатлонист Антон Шипулин признался, что пока не решил, поедет ли в Пхенчхан-2018 под нейтральным флагом.

6. Первый канал покажет матч «Реал» – «Барселона» 23 декабря.

7. Орлов и Куликов забросили по шайбе, Малкин продлил результативную серию до 6 игр. Все результаты в НХЛ.

8. Спонсоры российского гонщика Сергея Сироткина предлагают «Уильямсу» 15 млн долларов за сезон-2018.

9. РФПЛ собирается отказаться от титульного спонсора.

10. Дмитрий Тарасов снова надел футболку с Путиным и написал: «Путин – наш президент».

Цитата дня. «Каждую победу, каждую медаль мы посвятим нашей России». Заявление олимпийцев по участию в Олимпиаде-2018.