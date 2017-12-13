Знарок – журналистам: «Вы лучше сядьте на мое место и отвечайте на вопросы»

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал формирование состава на Кубке Первого канала.

- Как в сборную Любушкин попал?

– Неплохо играет в своем клубе. А вы лучше сядьте на мое место и отвечайте на вопросы.

Ткачева отправили в олимпийскую сборную, так как всех не можем сюда пригласить, заявка не вмещает всех.

Связка Шалунов-Шумаков мне нравится, но повторюсь, у меня не резиновый состав, – сказал Знарок.

В сборной России сразу 25 игроков из СКА и ЦСКА. Докатились