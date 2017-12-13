Знарок – журналистам: «Вы лучше сядьте на мое место и отвечайте на вопросы»
Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал формирование состава на Кубке Первого канала.
- Как в сборную Любушкин попал?
– Неплохо играет в своем клубе. А вы лучше сядьте на мое место и отвечайте на вопросы.
Ткачева отправили в олимпийскую сборную, так как всех не можем сюда пригласить, заявка не вмещает всех.
Связка Шалунов-Шумаков мне нравится, но повторюсь, у меня не резиновый состав, – сказал Знарок.
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