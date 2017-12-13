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    Знарок – журналистам: «Вы лучше сядьте на мое место и отвечайте на вопросы»

    Теги сборная России Олег Знарок Кубок Первого канала Максим Шалунов Владимир Ткачев Илья Любушкин Сергей Шумаков

    Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал формирование состава на Кубке Первого канала.

    - Как в сборную Любушкин попал?

    – Неплохо играет в своем клубе. А вы лучше сядьте на мое место и отвечайте на вопросы.

    Ткачева отправили в олимпийскую сборную, так как всех не можем сюда пригласить, заявка не вмещает всех.

    Связка Шалунов-Шумаков мне нравится, но повторюсь, у меня не резиновый состав, – сказал Знарок.

    В сборной России сразу 25 игроков из СКА и ЦСКА. Докатились

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