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    Флойд Мэйвезер: «Я готов подписать контракт с UFC и заработать миллиард за 3-4 боя»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший бизнес UFC Конор МакГрегор

    Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер заявил, что готов подписать контракт с крупнейшим ММА-промоушеном UFC.

    Напомним, в августе Флойд победил чемпиона UFC Конора МакГрегора в бою по правилам бокса, заработав около 300 миллионов долларов. Сразу после поединка Мэйвезер объявил о завершении спортивной карьеры.

    «Я готов вернуться и подписать контракт с UFC.

    Могу провести в октагоне три или четыре боя и заработать миллиард. Я же Флойд «Деньги» Мэйвезер», – сказал Флойд.

    Напомним, в ноябре Конор МакГрегор заявил, что хочет провести реванш с Мэйвезером по правилам ММА.

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