Тренер сборной Канады: «Мы были против проведения в России соревнований, но заявлений о бойкоте не делали»

Тренер мужской сборной Канады Маттиас Аренс заявил о том, что сборная Канады не собирается бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.

«Это неправда. Канада официально не объявляла о бойкоте Кубка мира в Тюмени. Вы могли прочитать это в прессе, но не у нас.

Никогда не употребляли слово бойкот и не говорили об отказе выступать в Тюмени. Это касается и меня, и президента нашей федерации.

Мы заявляли о своей позиции до решения IBU и были против проведения в России соревнований, но не делали заявлений о бойкоте», – сказал Аренс.

Ранее сообщалось о том, что сборная Канады по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени.