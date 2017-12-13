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    Тренер сборной Канады: «Мы были против проведения в России соревнований, но заявлений о бойкоте не делали»

    Теги Кубок мира сборная Канады жен сборная Канады Маттиас Аренс

    Тренер мужской сборной Канады Маттиас Аренс заявил о том, что сборная Канады не собирается бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.

    «Это неправда. Канада официально не объявляла о бойкоте Кубка мира в Тюмени. Вы могли прочитать это в прессе, но не у нас.

    Никогда не употребляли слово бойкот и не говорили об отказе выступать в Тюмени. Это касается и меня, и президента нашей федерации.

    Мы заявляли о своей позиции до решения IBU и были против проведения в России соревнований, но не делали заявлений о бойкоте», – сказал Аренс.

    Ранее сообщалось о том, что сборная Канады по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени.

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