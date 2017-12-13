Финским биатлонистам на этапе Кубка мира в Хохфильцене попались дефектные контейнеры для допинг-тестов

Финским биатлонистам на этапе Кубка мира в Хохфильцене во время прохождения допинг-тестирования попались дефектные пробирки.

По данным шведского издания Yle Sporten, проблема с контейнерами заключалась в том, что крышки не закрывались как следует и их можно было открыть.

«После того, как была проведена процедура сдачи допинг-теста, мы заметили, что крышка контейнера не закрывается до характерного щелчка.

Спортсмен несет ответственность за то, чтобы пробирка с допинг-пробой были плотно закрыта, чтобы ее нельзя было открыть. Наши спортсмены быстро поняли, что что-то не так.

Мы протестировали несколько пробирок из этой партии. Ни одна из них не работала так, как должна была. Тогда мы проверили пробирки из другой партии, и все они оказались пригодными для использования.

Это урок для спортсменов на будущее – нужно тщательно следить за каждой стадией прохождения допинг-теста», – рассказала врач и сотрудник Национального олимпийского комитета Финляндии Маарит Валтонен.