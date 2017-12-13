Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Медведева планирует выступить на чемпионате России

    Теги сборная России травмы чемпионат России женское катание Евгения Медведева Александр Коган

    Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева планирует выступить на чемпионате России, несмотря на травму.

    «Восстановление Евгении Медведевой идет нормально и в планах у нее выступать на чемпионате России», – рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

    Напомним, что Медведева восстанавливается после травмы голеностопа.

    Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 24 декабря.

    У Медведевой – перелом ноги. А как же Олимпиада?

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться