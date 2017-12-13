Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева планирует выступить на чемпионате России, несмотря на травму.

«Восстановление Евгении Медведевой идет нормально и в планах у нее выступать на чемпионате России», – рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

Напомним, что Медведева восстанавливается после травмы голеностопа.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 24 декабря.

У Медведевой – перелом ноги. А как же Олимпиада?