Медведева планирует выступить на чемпионате России
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева планирует выступить на чемпионате России, несмотря на травму.
«Восстановление Евгении Медведевой идет нормально и в планах у нее выступать на чемпионате России», – рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.
Напомним, что Медведева восстанавливается после травмы голеностопа.
Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 24 декабря.
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