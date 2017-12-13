Кубок Первого канала. Канада сыграет с Южной Кореей, Чехия против Финляндии
Сегодня двумя матчами стартует Кубок Первого канала.
Сборная Канады сыграет с Южной Кореей в «Ледовом дворце ВТБ» в Москве, а Чехия примет Финляндию в вынесенном матче на «О2 Арене».
Евротур
Кубок Первого канала
- Дата проведения
- 13 декабря, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
- Дата проведения
- 13 декабря, 20.30, «О2 Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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