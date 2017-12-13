Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кубок Первого канала. Канада сыграет с Южной Кореей, Чехия против Финляндии

    Теги результаты сборная Канады сборная Финляндии сборная Чехии Кубок Первого канала сборная Южной Кореи

    Сегодня двумя матчами стартует Кубок Первого канала.

    Сборная Канады сыграет с Южной Кореей в «Ледовом дворце ВТБ» в Москве, а Чехия примет Финляндию в вынесенном матче на «О2 Арене». 

    Евротур

    Кубок Первого канала

    Канада – Южная Корея
    Дата проведения
    13 декабря, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео
    Чехия – Финляндия
    Дата проведения
    13 декабря, 20.30, «О2 Арена»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться