Кубок Первого канала. Канада сыграет с Южной Кореей, Чехия против Финляндии

Сегодня двумя матчами стартует Кубок Первого канала.

Сборная Канады сыграет с Южной Кореей в «Ледовом дворце ВТБ» в Москве, а Чехия примет Финляндию в вынесенном матче на «О2 Арене».

Евротур

Кубок Первого канала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.