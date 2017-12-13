Australian Open не включил Джоковича в свой проморолик

В проморолике Australian Open, стартующего 15 января, полностью отсутствует Новак Джокович – шестикратный чемпион турнира и рекордсмен Открытой эры по этому показателю.

30-секундный ролик состоит из кадров турнира-2017, и в нем показаны Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стэн Вавринка, Гаэль Монфис, сестры Уильямс, Анжелик Кербер, Дарья Гаврилова и Денис Истомин, обыгравший Джоковича во втором круге.