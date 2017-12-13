Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Australian Open не включил Джоковича в свой проморолик

    Теги Новак Джокович видео Australian Open ATP

    В проморолике Australian Open, стартующего 15 января, полностью отсутствует Новак Джокович – шестикратный чемпион турнира и рекордсмен Открытой эры по этому показателю.

    30-секундный ролик состоит из кадров турнира-2017, и в нем показаны Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стэн Вавринка, Гаэль Монфис, сестры Уильямс, Анжелик Кербер, Дарья Гаврилова и Денис Истомин, обыгравший Джоковича во втором круге.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться