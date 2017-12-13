Канада объявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени
Сборная Канады по биатлону бойкотирует этапа Кубка мира в Тюмени.
Решение было принято после того, как IBU не стал серьезно наказывать Россию за допинговые нарушения.
«Решение проводить в России соревнования было принято вопреки мнению МОК, который отстранил всех россиян от Пхенчхана-2018.
Сейчас существуют очень большие сомнения в эффективности работы российских антидопинговых служб. Поэтому Канада отказывается отправлять в Россию своих спортсменов и персонал.
Призываем IBU начать действовать», – говорится в сообщении Федерации биатлона Канады.
«Никого не заставляют ехать в Россию», – ответил президент IBU Андерс Бессеберг.
Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года.
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