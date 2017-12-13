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    Канада объявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени

    Теги Кубок мира IBU Андерс Бессеберг сборная Канады жен сборная Канады

    Сборная Канады по биатлону бойкотирует этапа Кубка мира в Тюмени.

    Решение было принято после того, как IBU не стал серьезно наказывать Россию за допинговые нарушения.

    «Решение проводить в России соревнования было принято вопреки мнению МОК, который отстранил всех россиян от Пхенчхана-2018.

    Сейчас существуют очень большие сомнения в эффективности работы российских антидопинговых служб. Поэтому Канада отказывается отправлять в Россию своих спортсменов и персонал.

    Призываем IBU начать действовать», – говорится в сообщении Федерации биатлона Канады.

    «Никого не заставляют ехать в Россию», – ответил президент IBU Андерс Бессеберг.

    Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта 2018 года.

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