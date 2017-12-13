Ларионов о допинговом скандале: «Мы все время ищем какого-то врага. Если сделал ошибку, надо ее признать»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о выступлении сборной России на Играх-2018 под нейтральным флагом.

– Вот в Госдуме РФ иногда даже «власовцами» называют тех, кто решил ехать под нейтральным флагом. Что за дичь?

– Я не хочу политизировать. К сожалению, мы все время ищем какого-то врага. Если сделал ошибку, надо ее признать. Начать жизнь с чистого листа.

Надеюсь, это станет большим уроком для нашего спорта и для всех. Мы воспитываем поколение спортсменов, которые должны быть чистыми, иметь полноценную жизнь после карьеры.

– Признайтесь, у вас в 80-х было такое, что в раздевалку ЦСКА или сборной СССР вам приносили таблетки, а вы их выбрасывали в унитаз?

– Это отдельный разговор. Сейчас не хочется об этом. Но в советское время все было практически то же самое, – сказал Ларионов.

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