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    Ларионов о допинговом скандале: «Мы все время ищем какого-то врага. Если сделал ошибку, надо ее признать»

    Теги сборная России допинг Игорь Ларионов Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир политика

    Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов поделился мнением о выступлении сборной России на Играх-2018 под нейтральным флагом.

    – Вот в Госдуме РФ иногда даже «власовцами» называют тех, кто решил ехать под нейтральным флагом. Что за дичь?

    – Я не хочу политизировать. К сожалению, мы все время ищем какого-то врага. Если сделал ошибку, надо ее признать. Начать жизнь с чистого листа.

    Надеюсь, это станет большим уроком для нашего спорта и для всех. Мы воспитываем поколение спортсменов, которые должны быть чистыми, иметь полноценную жизнь после карьеры.

    – Признайтесь, у вас в 80-х было такое, что в раздевалку ЦСКА или сборной СССР вам приносили таблетки, а вы их выбрасывали в унитаз?

    – Это отдельный разговор. Сейчас не хочется об этом. Но в советское время все было практически то же самое, – сказал Ларионов.

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