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    Фанаты «Милана» – Доннарумме: «Убирайся, кусок дерьма!»

    Теги Милан Леонардо Бонуччи серия А Италия Кубок Италии происшествия болельщики фото Верона Сан-Сиро Антонио Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма

    Болельщики «Милана» выступили против голкипера Джанлуиджи Доннаруммы до и во время матча 1/8 финала Кубка Италии против «Вероны».

    Фанаты миланцев на разминке скандировали вратарю: «Убирайся, кусок дерьма!»

    Расстроенного голкипера в раздевалке поддержал капитан команды Леонардо Бонуччи. Этот момент попал в трансляцию телеканала Rai 1.

    Кроме того, на фан-секторе «Милана» появился баннер: «Моральное насилие – это зарплата 6 миллионов евро в год и подписание брата-паразита? Наше терпение лопнуло, убирайся!»

    Напомним, «Милан» прошедшим летом значительно поднял зарплату Доннарумме и подписал его брата Антонио, чтобы сохранить основного голкипера в команде.

    Ранее сообщалось, что агент футболиста Мино Райола попросил «Милан» аннулировать новый контракт Доннаруммы из-за морального унижения, которое испытывает вратарь.

    Клуб не продаст 18-летнего итальянца дешевле 70 миллионов евро.

    Подробную статистику выступлений Доннаруммы вы можете посмотреть здесь.

    Фото: Gazzetta dello Sport.

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