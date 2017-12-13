Фанаты «Милана» – Доннарумме: «Убирайся, кусок дерьма!»

Болельщики выступили против голкипера Джанлуиджи Доннаруммы до и во время матча 1/8 финала Кубка Италии против «Вероны».

Фанаты миланцев на разминке скандировали вратарю: «Убирайся, кусок дерьма!»

Расстроенного голкипера в раздевалке поддержал капитан команды . Этот момент попал в трансляцию телеканала Rai 1.

Кроме того, на фан-секторе появился баннер: «Моральное насилие – это зарплата 6 миллионов евро в год и подписание брата-паразита? Наше терпение лопнуло, убирайся!»

Напомним, прошедшим летом значительно поднял зарплату Доннарумме и подписал его брата Антонио, чтобы сохранить основного голкипера в команде.

Ранее сообщалось, что агент футболиста Мино Райола попросил аннулировать новый контракт Доннаруммы из-за морального унижения, которое испытывает вратарь.

Клуб не продаст 18-летнего итальянца дешевле 70 миллионов евро.

Подробную статистику выступлений Доннаруммы вы можете посмотреть здесь.

Фото: Gazzetta dello Sport.

Болельщики забросали Доннарумму фальшивыми долларами во время матча

10 игроков серии А, которым платят больше всех