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    КХЛ внедрит принципы финансового фэйр-плей

    Теги бизнес КХЛ финансовый фэйр-плей

    В новой стратегии КХЛ будут заложены принципы финансового фэйр-плей.

    Лига расширит требования по раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности клубов.

    «Это позволит проводить анализ деятельности клубов, чтобы впоследствии выстраивать модели их финансовой устойчивости.

    Для определения целей стратегии был проведен первичный анализ различных финансовых показателей, в том числе расходов клубов по отдельным статьям бюджета.

    К примеру, исследование показало, что расходы на транспорт у некоторых клубов могут различаться в шесть раз, а на административно-хозяйственную деятельность – в 10 раз.

    В рамках новой стратегии КХЛ будет осуществлять контроль чрезмерных трат путем установления целевых нормативов по статьям расходов бюджета клубов», – сообщает пресс-служба лиги.

    Сегодня совет директоров КХЛ утвердил отчет о выполнении трехлетней стратегии лиги и рассмотрел детали нового семилетнего плана развития до 2023 года. Итоговую стратегию утвердят в января 2018 года.

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