«Спартак» разгромил ЦСКА, «Сити» оторвался на 11 очков, в биатлоне – 0 подиумов и другие новости утра

1. «Спартак» разгромил ЦСКА (3:0) в главном дерби России и исправился за 0:7 в Ливерпуле. Куинси Промес снова король – 2 гола. Остальные результаты РФПЛ – тут.

2. «Манчестер Сити» обыграл «МЮ» (2:1) – и оторвался от второго места уже на 11 очков. Жозе Моуринью считает, что гонка за золото окончена. Остальные итоги АПЛ – тут.

3. У сборной России по биатлону – ни одного подиума на двух стартовых этапах Кубка мира. Такого не было ни разу в истории. В воскресенье мужчины заняли 8-е место в эстафете (Цветков зашел на 3 штрафных круга на первом этапе), а женщины стали четвертыми.

4. IBU временно ограничил права Союза биатлонистов России – теперь у России нет права голоса на конгрессах. Но отнимать этап в Тюмени не собираются.

5. Дортмундская «Боруссия» уволила главного тренера Петера Боса. Команду возглавил бывший тренер «Кельна» Петер Штегер.

6. «Салават Юлаев» победил «Локомотив» (3:2), хотя ярославцы забросили самую быструю шайбу в истории КХЛ – на 5-й секунде.

7. «Барселона» обыграла «Вильярреал» (2:0) и сохранила 5-очковый отрыв от второго места.

8. ФИФА в 2018 году перепроверит подозрительные допинг-пробы российских футболистов. Ждем.

9. Звезда лыжного спорта Сергей Устюгов – 2-й в гонке на 15 км свободным стилем. Третье место тоже российское – Александр Большунов.

10. Два очка Тарасенко (1+1) принесли «Сент-Луису» победу над «Баффало» (3:2). «Чикаго» обыграл «Аризону» (3:1), одна шайба на счету Анисимова.

11. Глава комиссии МОК Шмид предложил вообще отказаться от флагов стран на Олимпиаде. Что думаете?

Цитата дня. Илья Брызгалов об Олимпиаде: «Если не выиграют, тогда надо будет закрыть хоккей в стране. С табличкой «Переучет».