Дмитрий Чернышенко: «К 2020 году в КХЛ будет жесткий потолок зарплат – 600 млн рублей»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал об изменениях потолка зарплат в лиге.

«Впервые за три сезона КХЛ стала прибыльной лигой. Чистая прибыль составила более 830 миллионов рублей после всех выплат клубам. При этом мы сейчас заключили длинные контракты с нашими спонсорами.

Будущее у КХЛ светлое и понятное. На 35 процентов сокращен персонал, ненужные люди убраны. К сезону-2020/21 будет жесткий потолок зарплат, который составит 600 миллионов с возможностью вывода за потолок зарплат двух звезд. 20-процентная льгота сохранится», – сказал Чернышенко.