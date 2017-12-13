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    Дмитрий Чернышенко: «К 2020 году в КХЛ будет жесткий потолок зарплат – 600 млн рублей»

    Теги бизнес Дмитрий Чернышенко КХЛ

    Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал об изменениях потолка зарплат в лиге. 

    «Впервые за три сезона КХЛ стала прибыльной лигой. Чистая прибыль составила более 830 миллионов рублей после всех выплат клубам. При этом мы сейчас заключили длинные контракты с нашими спонсорами.

    Будущее у КХЛ светлое и понятное. На 35 процентов сокращен персонал, ненужные люди убраны. К сезону-2020/21 будет жесткий потолок зарплат, который составит 600 миллионов с возможностью вывода за потолок зарплат двух звезд. 20-процентная льгота сохранится», – сказал Чернышенко.

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