«Зенит» подписал Заболотного, крымчанам сложнее купить билеты на ЧМ-2018 и другие новости утра

1. Нападающий Антон Заболотный официально перешел из «Тосно» в «Зенит». Теперь-то Манчини возьмет титул?

2. ФИФА заблокировала жителям Крыма покупку билетов на ЧМ-2018. Но их можно купить через РФС.

3. МОК пожизненно отстранил шесть российских хоккеисток от участия в Олимпиадах, зато к мужчинам нет претензий.

4. Олимпийское собрание выступило за участие российских спортсменов в Пхенчхане-2018.

5. Первый канал покажет соревнования Игр-2018 с участием россиян, «Матч ТВ» примет решение позже.

6. «Спартак» сделал «Фенербахче» предложение о трансфере Нойштедтера и вдобавок интересуется игроком «Динамо» Ташаевым.

7. Шипулин, Бабиков, Миронова, Старых, Юрлова выступят в составе сборной России по биатлону на этапе Кубка мира в Анси.

8. Решение об участии чешки Коукаловой в Олимпиаде-2018 будет принято в середине января.

9. «Челси» победил «Хаддерсфилд» в 17-м туре премьер-лиги. Остальные гранды сыграют сегодня.

10. «Лацио» может сняться с чемпионата серии А. Клуб недоволен судейством.

11. «Интер» в упорнейшей борьбе выбил из Кубка Италии «Порденоне».

12. Дортмундская «Боруссия» выиграла в бундеслиге впервые за два месяца. Прервана восьмиматчевая серия без побед.

13. На чемпионате мира среди клубов «Гремио» обыграл «Пачуку» и вышел в финал, где, вероятно, столкнется с «Реалом».

14. Кучеров лидирует в гонках снайперов и бомбардиров сезона, Кузнецов сделал 3 голевые передачи. Все результаты в НХЛ.

15. В НБА «Нью-Йорк» победил «Лейкерс». Другие результаты – здесь.

Цитаты:

Александр Жуков: «ОКР принял удар на себя, чтобы наши спортсмены могли выступать»

Антон Заболотный: «Дзюба – классный парень. Уже хочется познакомиться лично, пообщаться»

Дмитрий Труненков: «Пока медаль Сочи-2014 отобрать никто не пробовал. Но пусть приезжают, я жду»