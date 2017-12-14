«Манчестер Юнайтед» победил «Борнмут» (1:0). Лукаку забил 2-й гол в 10 последних матчах АПЛ
В 17-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» минимально обыграл «Борнмут» (1:0).
Единственный гол забил форвард Ромелу Лукаку, для которого этот мяч стал лишь вторым в последних десяти играх АПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 13 декабря, 23.00, «Олд Траффорд»
- Гол:
- 1:0 – 25 Лукаку.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Смоллинг, Шоу (Янг, 83), Валенсия, Джонс, Мата, Матич, Лингард (Эррера, 71), Мактомини, Лукаку, Марсьяль (Рэшфорд, 66).
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Борнмут –
Бегович, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Аке, Станислас (Дефо, 71), Гослинг (Кук, 77), Фрэйзер, Артер, Кинг, Уилсон (Афобе, 71).
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