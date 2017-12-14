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    Sports.ru

    «Манчестер Юнайтед» победил «Борнмут» (1:0). Лукаку забил 2-й гол в 10 последних матчах АПЛ

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Борнмут Ромелу Лукаку

    В 17-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» минимально обыграл «Борнмут» (1:0).

    Единственный гол забил форвард Ромелу Лукаку, для которого этот мяч стал лишь вторым в последних десяти играх АПЛ.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Манчестер Юнайтед – Борнмут 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    13 декабря, 23.00, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 25 Лукаку.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Смоллинг, Шоу (Янг, 83), Валенсия, Джонс, Мата, Матич, Лингард (Эррера, 71), Мактомини, Лукаку, Марсьяль (Рэшфорд, 66).
    БорнмутБегович, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Аке, Станислас (Дефо, 71), Гослинг (Кук, 77), Фрэйзер, Артер, Кинг, Уилсон (Афобе, 71).
    Предупреждения:
    Гослинг (28), Лукаку (43), Артер (64).

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