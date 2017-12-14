«Манчестер Юнайтед» победил «Борнмут» (1:0). Лукаку забил 2-й гол в 10 последних матчах АПЛ

В 17-м туре чемпионата Англии на «Олд Траффорд» минимально обыграл «Борнмут» (1:0).

Единственный гол забил форвард , для которого этот мяч стал лишь вторым в последних десяти играх АПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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Статистика АПЛ