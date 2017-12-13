Илья Ковальчук – шведской журналистке: «Что ж вы все нагнетаете? Мы хотим поехать на Олимпиаду»

Нападающий сборной России Илья Ковальчук ответил на вопросы шведской журналистки касательно Олимипады-2018 на пресс-конференции в преддверии начала Кубка Первого канала.

– Вам ведь придется ехать [на Олимпиаду].

– Что значит «придется»? Мы же сами хотим туда поехать. И много раз говорили, что патриотизм и флаг у нас в сердце. Этого у нас никто не заберет.

То, что решили политики – это их дело. А наша работа – тренироваться, готовить себя к матчам, защищать цвета своей Родины. Все знают, откуда мы родом.

– А все ли согласны, что вы должны поехать на Олимпиаду?

– Да что ж вы все нагнетаете? Конечно, согласны! Несогласных нет.

Александр Жуков уже сказал на Олимпийском собрании, что все спортсмены проголосовали единогласно. Какие вопросы? – заявил Ковальчук.