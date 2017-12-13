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    Илья Ковальчук – шведской журналистке: «Что ж вы все нагнетаете? Мы хотим поехать на Олимпиаду»

    Теги сборная России Илья Ковальчук Александр Жуков Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Нападающий сборной России Илья Ковальчук ответил на вопросы шведской журналистки касательно Олимипады-2018 на пресс-конференции в преддверии начала Кубка Первого канала.

    – Вам ведь придется ехать [на Олимпиаду].

    – Что значит «придется»? Мы же сами хотим туда поехать. И много раз говорили, что патриотизм и флаг у нас в сердце. Этого у нас никто не заберет.

    То, что решили политики – это их дело. А наша работа – тренироваться, готовить себя к матчам, защищать цвета своей Родины. Все знают, откуда мы родом.

    – А все ли согласны, что вы должны поехать на Олимпиаду?

    – Да что ж вы все нагнетаете? Конечно, согласны! Несогласных нет.

    Александр Жуков уже сказал на Олимпийском собрании, что все спортсмены проголосовали единогласно. Какие вопросы? – заявил Ковальчук.

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