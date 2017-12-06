Россияне смогут выступить на ОИ-2018 только под нейтральным флагом, ЦСКА в плей-офф Лиги Европы и другие новости утра

1. МОК не допустил Россию до Олимпиады-2018. Деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) временно приостановлена. Наши спортсмены могут выступить в Пхенчхане только под нейтральным флагом.

2. Комиссия Шмида подтвердила наличие в стране допинговой системы. К России применили ряд санкций: пожизненно дисквалифицированы спортивные чиновники – Мутко и Нагорных; членство Жукова в МОК приостановлено, а Чернышенко выведен из координационной комиссии Пекина-2022; ОКР обязали выплатить МОК 15 миллионов долларов; медали Сочи-2014 перераспределят во время церемоний в Игр-2018.

3. Сегодня президент РФ Владимир Путин объявит свое решение относительно участия россиян под олимпийским флагом. Глава Чечни Рамзан Кадыров уже отказал чеченским спортсменам в таком праве. Хоккейная сборная России обратилась к Путину с просьбой поехать на Олимпиаду-2018. По словам Ильи Ковальчука, «отказаться – значит сдаться».

4. ЦСКА с десятью россиянами в составе на выезде уступил «МЮ» (1:2) на фоне слухов о том, что Евгений Гинер продал клуб, и не вышел в плей-офф Лиги чемпионов, зато сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. Там же выступят «Атлетико», «Селтик» и «Спортинг».

5. В 1/8 финала Лиги чемпионов пробились «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Ювентус» и «Базель». «Барселона» в 11-й раз подряд выиграла группу ЛЧ и установила рекорд турнира.

6. Объявлен состав сборной России на Кубок Первого канала. Из 25 игроков лишь двое не выступают за СКА или ЦСКА. Из двух главных клубов КХЛ вызывали 11 игроков еще и в олимпийскую сборную.

7. В КХЛ прошли 9 матчей. СКА обеспечил себе место в плей-офф уже после 39 игр сезона! ЦСКА выиграл 13 из 14 последних матчей. «Югра» уступила в 11-й встрече подряд, «Сибирь» – в 5-й. «Авангард» прервал серию из четырех поражений, а «Барыс» – из семи.

8. «Зенит» договорился о трансфере с форвардом «Тосно» Антоном Заболотным, контракт на 3,5 года. «Русский Диего Коста» уже сообщил о желании перейти в клуб из Санкт-Петербурга. Дзюба покидает Питер?

9. Павел Бучневич принес «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом» (4:3) и установил новый личный рекорд результативности за сезон. Никита Кучеров в матче с «Айлендерс» (6:2) первым в сезоне набрал 40 очков и по-прежнему идет в лидерах гонки бомбардиров. Все результаты дня в НХЛ.

10. Седьмой трипл-дабл Расселла Уэстбрука в сезоне помог «Оклахома-Сити»одержать победу над «Ютой» (100:94). Все результаты дня в НБА.

11. Вылегжанин, Петухов, Чекалева и другие лыжники подали иски в CAS на решение МОК о дисквалификации. Федерация бобслея России – тоже. Начинается борьба.

12. Рафаэль Надаль назван величайшим испанским спортсменом последних 50 лет по версии газеты As. А спортсменкой – пловчиха Мирея Бельмонте Гарсия.

13. «Формула-1». В сезоне-2017 количество обгонов сократилось на 47%. Гонщики, видимо, не спешат в «Зал славы» автоспорта, который открыла ФИА.

14. Президент ОКР Александр Жуков на заседании МОК принес «извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены в России». Правда, это покаяние запоздало года на полтора.

Цифра дня. Лео Месси получит от «Барселоны» 175 миллионов евро за 5 лет после уплаты налогов. Хорошая зарплата у бога футбола.

Слезы дня. Российские биатлонитстки Ольга Зайцева и Яна Романова заплакали в прямом эфире. В этот вечер вместе с ними плакали очень многие.

Две цитаты о главной дилемме:

«Даже если бы Путин сказал не ехать на Игры, я бы поехал. Олимпиада – больше, чем президент» – Евгений Кафельников против системы.

«Никто не решится поехать под нейтральным флагом. Страна не примет их как героев» – Анфиса Резцова – «за».

Тексты страшного вечера:

России не будет на Олимпиаде. Ни флага, ни гимна – Sports.ru вел онлайн кошмара.

«Не могу принять вариант без флага России» – Пронзительная речь Медведевой в МОК

Что делать русским спортсменам, которые хотят на Олимпиаду?

Худший день в истории сборной России. Главное