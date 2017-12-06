ЦСКА не вышел в плей-офф Лиги чемпионов и сыграет в Лиге Европы
В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на выезде уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2).
Таким образом, московская команда осталась на третьем месте и не вышла в плей-офф турнира.
ЦСКА примет участие в матчах 1/16 финала Лиги Европы.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 5 декабря, 22.45, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Ромеро, Линделеф, Смоллинг, Блинд, Валенсия (Туанзебе, 72), Эррера (Мактомини, 66), Погба, Шоу, Мата, Лукаку (Марсьяль, 74), Рэшфорд.
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ЦСКА –
Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Васин, Фернандес, Головин, Кучаев, Набабкин (Хосонов, 90), Витиньо (Жамалетдинов, 82), Чалов (Гордюшенко, 66), Дзагоев.
- Предупреждения:
- Березуцкий (57), Мактомини (73).
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