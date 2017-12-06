ЦСКА не вышел в плей-офф Лиги чемпионов и сыграет в Лиге Европы

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Таким образом, московская команда осталась на третьем месте и не вышла в плей-офф турнира.

примет участие в матчах 1/16 финала Лиги Европы.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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