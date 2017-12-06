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    ЦСКА не вышел в плей-офф Лиги чемпионов и сыграет в Лиге Европы

    Теги ЦСКА Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Лига Европы Алан Дзагоев Ромелу Лукаку Маркус Рэшфорд

    В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на выезде уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2).

    Таким образом, московская команда осталась на третьем месте и не вышла в плей-офф турнира.

    ЦСКА примет участие в матчах 1/16 финала Лиги Европы.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Манчестер Юнайтед Англия – ЦСКА Россия 2:1 (0:1, 2:0)
    Дата проведения
    5 декабря, 22.45, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 45 Витиньо, 1:1 – 64 Лукаку, 2:1 – 66 Рэшфорд.
    Манчестер ЮнайтедРомеро, Линделеф, Смоллинг, Блинд, Валенсия (Туанзебе, 72), Эррера (Мактомини, 66), Погба, Шоу, Мата, Лукаку (Марсьяль, 74), Рэшфорд.
    ЦСКААкинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Васин, Фернандес, Головин, Кучаев, Набабкин (Хосонов, 90), Витиньо (Жамалетдинов, 82), Чалов (Гордюшенко, 66), Дзагоев.
    Предупреждения:
    Березуцкий (57), Мактомини (73).

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