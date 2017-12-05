Анфиса Резцова: «Никто не решится поехать под нейтральным флагом. Страна не примет их как героев»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова считает, что российские спортсмены не поедут на Олимпиаду в Пхенчхан под нейтральным флагом, так как в России не поймут такое решение.

«До сегодняшнего дня я говорила, что ехать надо, воплотить свою мечту в реальность. Но как примет их страна обратно? Это не оставит их в покое.

Думаю, никто не поедет. В России не поймут. Наши главы уже все озвучили, а атлеты не решают ничего. К тому же, наши спортсмены уже не выступят так, как могли бы, после всех этих натисков.

Но тем не менее, никто и не решится поехать под нейтральным флагом. Страна не примет их как героев», – заявила Резцова.

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