«Приношу извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране». Речь Жукова на заседании МОК

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) призвал не наказывать невинных российских спортсменов за прошлые нарушения антидопинговых правил в стране.

«Должны ли 15-летняя фигуристка Алина Загитова, 20-летний хоккеист Кирилл Капризов или, может быть, 21-летний саночник Роман Репилов нести ответственность за то, что творил несколько нет назад, когда они еще даже не были членами национальной сборной, глава Московской антидопинговой лаборатории со своими подельниками?

Мне кажется, ответ очевиден. Каждый должен отвечать за свои грехи. Наказание невиновных несправедливо и аморально. Это полностью противоречит базовым олимпийским принципам.

Сегодня мы постоянно слышим термин «наказание» применительно к российскому спорту. Судя по всему, достаточным наказанием не считается то, что сотни российских спортсменов не имеют возможности принимать участие в международных соревнованиях, пропустили Олимпийские и Паралимпийские игры, лишаются медалей и репутации, получают пожизненные дисквалификации.

И все это – за чужие нарушения, выдуманные списки «Дюшес» и только лишь упоминания своего имени устами беглого мошенника. Конечно, спортсмены будут оспаривать наложенные на них несправедливые санкции в Спортивном Арбитражном Суде. Но уже сейчас они понесли огромный репутационный ущерб и им наносятся психологические травмы.

В нашей стране произошли очень масштабные изменения в деле борьбы с допингом. Мы приложили много усилий, и не намерены останавливаться. Мы видим те ошибки, которые были допущены в прошлом.

Я, как президент Олимпийского комитета России, приношу извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране.

Вместе с тем, хочу еще раз заострить ваше внимание на том, что сегодняшнее решение непосредственно повлияет на судьбы нового поколения российских спортсменов, многие из которых впервые имеют возможность выступить на грядущих Олимпийских играх.

Они не могут и не должны нести ответственность за допущенные ранее нарушения, равно как и чувствовать себя изгоями на большом спортивном празднике без национальной идентификации, без гимна, без флага.

Мне кажется, что сегодня есть все возможности для того, чтобы поставить точку в процессе наказаний, санкций и дисквалификаций, который в отношении российского спорта длится уже более двух лет. Нам необходимо двигаться вперед, а не оглядываться постоянно назад», – сказал Жуков.

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