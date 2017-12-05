Комиссия Шмида подтвердила наличие в России допинговой системы. Нет доказательств, что о ней знал Путин

Независимая комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самэуля Шмида подтвердила наличие в России системы, направленной на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов во время .

Комиссия рекомендовала наложить на Россию серьезные санкции за существование системы манипулирования допинг-пробами, а также привлечь к юридической ответственности на всех участников.

В ходе расследования удалось подтвердить участие чиновников из Министерства спорта России в системе.

Детальный анализ переписок по электронной почте, которые были предоставлены Ричардом Маклареном, помогли установить вину чиновников.

Как заявил Шмид, доказательств того, что президент России Владимир Путин знал о существовании системы, обнаружить не удалось.

В докладе говорится о том, что комиссия нашла некоторые сходства российской системы с той, что существовала в Восточной Германии.

Российский флаг – символ Олимпиады. Его не будет в Пхенчхане

России не будет на Олимпиаде. Ни флага, ни гимна

Нас оставили без флага. Почему так вышло?