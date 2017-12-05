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    Комиссия Шмида подтвердила наличие в России допинговой системы. Нет доказательств, что о ней знал Путин

    Теги Сочи-2014 допинг Владимир Путин МОК сборная России сборная России жен Самуэль Шмид

    Независимая комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самэуля Шмида подтвердила наличие в России системы, направленной на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов во время Сочи-2014.

    Комиссия рекомендовала МОК наложить на Россию серьезные санкции за существование системы манипулирования допинг-пробами, а также привлечь к юридической ответственности на всех участников.

    В ходе расследования удалось подтвердить участие чиновников из Министерства спорта России в системе.

    Детальный анализ переписок по электронной почте, которые были предоставлены Ричардом Маклареном, помогли установить вину чиновников.

    Как заявил Шмид, доказательств того, что президент России Владимир Путин знал о существовании системы, обнаружить не удалось.

    В докладе говорится о том, что комиссия нашла некоторые сходства российской системы с той, что существовала  в Восточной Германии.

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