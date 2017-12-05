Экономист Кричевский сообщил, что Гинер продал ЦСКА. В клубе не комментируют эту информацию

Российский экономист Никита Кричевский рассказал, что владелец ЦСКА Евгений Гинер продал клуб.

«По неофициальной информации, на прошлой неделе Евгений Гинер продал футбольный клуб ЦСКА. В декабре ждем официального подтверждения.

Бизнес Гинера потек после отставки с должности главы администрации президента», – написал Кричевский на своей странице в фэйсбуке.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не стал комментировать эту информацию.

«Я сейчас ничего не буду комментировать», – заявил Бабаев в разговоре со «Спорт-Экспресс».

Откуда деньги у Евгения Гинера