Экономист Кричевский сообщил, что Гинер продал ЦСКА. В клубе не комментируют эту информацию
Российский экономист Никита Кричевский рассказал, что владелец ЦСКА Евгений Гинер продал клуб.
«По неофициальной информации, на прошлой неделе Евгений Гинер продал футбольный клуб ЦСКА. В декабре ждем официального подтверждения.
Бизнес Гинера потек после отставки Сергея Иванова с должности главы администрации президента», – написал Кричевский на своей странице в фэйсбуке.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не стал комментировать эту информацию.
«Я сейчас ничего не буду комментировать», – заявил Бабаев в разговоре со «Спорт-Экспресс».
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.