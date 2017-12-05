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    Экономист Кричевский сообщил, что Гинер продал ЦСКА. В клубе не комментируют эту информацию

    Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия бизнес Роман Бабаев Сергей Иванов политика

    Российский экономист Никита Кричевский рассказал, что владелец ЦСКА Евгений Гинер продал клуб.

    «По неофициальной информации, на прошлой неделе Евгений Гинер продал футбольный клуб ЦСКА. В декабре ждем официального подтверждения.

    Бизнес Гинера потек после отставки Сергея Иванова с должности главы администрации президента», – написал Кричевский на своей странице в фэйсбуке.

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не стал комментировать эту информацию.

    «Я сейчас ничего не буду комментировать», – заявил Бабаев в разговоре со «Спорт-Экспресс».

     

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