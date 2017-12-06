Сборная России обратилась с письмом к Путину с просьбой поехать на Олимпиаду-2018
Сборная России в полном составе обратилась с письмом к президенту РФ Владимиру Путину.
Хоккеисты просят главу государства разрешить поехать на Олимпиаду-2018.
Ожидается, что Путин объявит о решении по поводу ОИ-2018 6 декабря на Форуме добровольцев.
Сегодня МОК принял решение допустить сборную России в Пхенчхан под нейтральным флагом.
Российский флаг – символ Олимпиады. Его не будет в Пхенчхане
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