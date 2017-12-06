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    Сборная России обратилась с письмом к Путину с просьбой поехать на Олимпиаду-2018

    Теги сборная России Владимир Путин Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Сборная России в полном составе обратилась с письмом к президенту РФ Владимиру Путину.

    Хоккеисты просят главу государства разрешить поехать на Олимпиаду-2018.

    Ожидается, что Путин объявит о решении по поводу ОИ-2018 6 декабря на Форуме добровольцев. 

    Сегодня МОК принял решение допустить сборную России в Пхенчхан под нейтральным флагом.

    Российский флаг – символ Олимпиады. Его не будет в Пхенчхане

    России не будет на Олимпиаде. Ни флага, ни гимна

    Нас оставили без флага. Почему так вышло?

    Опрос

    Нужно ли русским спортсменам ехать на Олимпиаду-2018?

    28448 голосов 189
    • Да
      57%
    • Нет
      43%

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