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    «Сибирь» впервые в сезоне потерпела 5 поражений подряд. Разница шайб – 10:22

    Теги Сибирь КХЛ Павел Зубов

    «Сибирь» на домашнем льду проиграла «Магнитке» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Это поражение стало для новосибирского клуба пятым подряд. Разница шайб – 10:22.

    Такая неудачная серия случилась с командой впервые в текущем сезоне. Ранее «Сибирь» проигрывала только четыре игры кряду.

    Последнюю победу команда тренера Павла Зубова одержала над «Барысом» (6:4), игра прошла 22 октября.

    «Сибирь» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 39 матчах.

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