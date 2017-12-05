«Сибирь» впервые в сезоне потерпела 5 поражений подряд. Разница шайб – 10:22

«Сибирь» на домашнем льду проиграла «Магнитке» (1:2) в матче регулярного чемпионата .

Это поражение стало для новосибирского клуба пятым подряд. Разница шайб – 10:22.

Такая неудачная серия случилась с командой впервые в текущем сезоне. Ранее проигрывала только четыре игры кряду.

Последнюю победу команда тренера Павла Зубова одержала над «Барысом» (6:4), игра прошла 22 октября.

«Сибирь» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 39 матчах.