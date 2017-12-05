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    Илья Ковальчук: «Ехать на Олимпиаду надо обязательно. Отказаться – значит сдаться»

    Теги СКА сборная России Илья Ковальчук МОК Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир политика

    Нападающий СКА Илья Ковальчук заявил, что сборной России необходимо ехать на Олимпиаду после решения МОК.

    «Ехать на Олимпиаду надо обязательно! Отказаться – значит сдаться!

    Все прекрасно понимаем, что решение МОК – чистая политика и против кого именно она направлена. В принципе, было понятно, что будет такое решение.

    Но если спортсмены туда поедут, это сплотит страну. Все «чистые» спортсмены должны ехать.

    Для многих это будут последние Игры, и для возможности попасть на Олимпиаду у них больше не будет», – заявил Ковальчук.

    Российский флаг – символ Олимпиады. Его не будет в Пхенчхане

    России не будет на Олимпиаде. Ни флага, ни гимна

    Нас оставили без флага. Почему так вышло?

    Опрос

    Нужно ли русским спортсменам ехать на Олимпиаду-2018?

    20488 голосов 163
    • Да
      56%
    • Нет
      44%

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