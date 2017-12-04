Слуцкого уволили, 13-я победа «Ман Сити» подряд, 0 медалей России в биатлоне и другие новости утра

1. Леонида Слуцкого уволили из «Халла». Семь матчей без побед, 20-е место и три очка от зоны вылета. Грустно.

2. «Манчестер Сити» додавил «Вест Хэм» (2:1) и одержал 13-ю победу подряд – это повторение рекорда английских чемпионатов за всю историю. Если «Сити» обыграет «МЮ», будет вечный рекорд. Остальные итоги АПЛ – здесь.

3. «Краснодар» обыграл «Ахмат» 3:2 – хотя после первого тайма было 0:2. Болельщики кричали «Шалимов, уходи», на стадионе внезапно включили заглушки. Остальные результаты РФПЛ.

4. Грустные итоги старта сезона в биатлоне: у сборной России ни одного подиума в 8 гонках. Мартен Фуркад в гонке преследования одержал первую победу в сезоне, Шипулин – 8-й. У женщин победила Херманн, Юрлова стала 11-й.

5. Вратарь самой слабой команды серии А – «Беневенто» – на 95-й минуте сравнял счет в матче с «Миланом» (2:2). До этого «Беневенто» проиграл все 14 матчей на старте чемпионата. Так себе дебют у Гаттузо в «Милане».

6. По словам президента СБР Александра Кравцова, Григорий Родченков размещает порнографические рассказы под псевдонимом Виктор Конте. Кажется, мы их нашли.

7. Сильнейшая фигуристка мира Евгения Медведева выступит с речью на заседании исполкома МОК, где 5 декабря будет решаться, поедет ли Россия на Олимпиаду-2018. Впечатлит?

8. Статистическая компания Opta считает, что фаворитом ЧМ-2018 будет Бразилия (вероятность победы оценивается в 14,2%). Россия – 15-я в рейтинге, шансы – 1,7%.

9. ЦСКА победил «Северсталь» (2:0) – и это его 8-я победа подряд. Рижское «Динамо» уверенно прошлось по «Словану» (5:1). Остальные итоги дня в КХЛ.

10. Два очка Радулова помогли «Далласу» разгромить «Колорадо» (7:2), а «Чикаго» проиграл «Лос-Анджелесу». Остальные итоги дня в НХЛ.

11. «Голден Стэйт» обыграл «Майами» – 123:95, «Миннесота» победила «Клипперс» (112:106). Все видео НБА – тут.

12. Тем временем в WADA подтвердили подлинность базы данных, которую предоставил Родченков. Там показатели российских спортсменов с января 2012 года по август 2015 года.