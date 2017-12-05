«Чемпионат.com»: «Зенит» достиг договоренности с форвардом «Тосно» Заболотным
Нападающий «Тосно» Антон Заболотный может продолжить карьеру в «Зените».
По информации «Чемпионат.com», 26-летний форвард уже достиг договоренности с петербургским клубом.
Интерес к футболисту также проявлял «Краснодар», однако в ближайшее время он должен подписать контракт с «Зенитом».
Заболотный в нынешнем сезоне отметился 4 голами в 19 матчах РФПЛ и дебютировал в сборной России.
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