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    «Чемпионат.com»: «Зенит» достиг договоренности с форвардом «Тосно» Заболотным

    Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Антон Заболотный Тосно

    Нападающий «Тосно» Антон Заболотный может продолжить карьеру в «Зените».

    По информации «Чемпионат.com», 26-летний форвард уже достиг договоренности с петербургским клубом.

    Интерес к футболисту также проявлял «Краснодар», однако в ближайшее время он должен подписать контракт с «Зенитом».

    Заболотный в нынешнем сезоне отметился 4 голами в 19 матчах РФПЛ и дебютировал в сборной России.

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