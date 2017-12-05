«Чемпионат.com»: «Зенит» достиг договоренности с форвардом «Тосно» Заболотным

Нападающий Антон Заболотный может продолжить карьеру в «Зените».

По информации «Чемпионат.com», 26-летний форвард уже достиг договоренности с петербургским клубом.

Интерес к футболисту также проявлял «Краснодар», однако в ближайшее время он должен подписать контракт с .

Заболотный в нынешнем сезоне отметился 4 голами в 19 матчах РФПЛ и дебютировал в сборной России.

В сборной России появился свой Диего Коста