Кадыров отказал чеченским спортсменам в выступлении под флагом МОК

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спортсмены, прописанные в его республике, не будут выступать на Олимпиаде Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Россиянам важно выступать под своим флагом. У нас есть Родина, у нас есть наше Отечество! Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом. А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать как победителей!», – написал Кадыров.

Заявление прозвучало в день, когда исполком дисквалифицировал Олимпийский комитет России на период зимних Игр в Южной Корее и допустил только «чистых» российских спортсменов к соревнованиям в Пхенчхане при условии, что они пройдут под олимпийским флагом.