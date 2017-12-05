«Югра» проиграла 11-й матч подряд. Они вели по ходу игры 3:0 и пропустили гол за секунду до конца 3-го периода
«Югра» потерпела домашнее поражение от «Лады» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Уже по ходу первого периода «Югра» повела со счетом 3:0.
Затем тольяттинцы постепенно отыгрывались, а гол Станислава Бочарова за секунду до конца третьего периода перевел встречу в овертайм.
В дополнительное время победу гостям принес Денис Зернов.
Таким образом, безвыигрышная серия «Югры» продлилась до 11 игр.
Команда тренера Анатолия Емелина набрала 28 очков после 39 игр и занимает последнее место в таблице Восточной конференции.
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