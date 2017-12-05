Месси получит от «Барселоны» 175 млн евро за 5 лет после уплаты налогов
Испанскому изданию El Mundo стали известны детали нового контракта Лионеля Месси с «Барселоной».
По соглашению до 2021 года аргентинец получит 350 миллионов евро до уплаты налогов.
Выплаты на протяжении пяти лет будут состоять из зарплаты (50 миллионов в год) и подписного бонуса (по 20 миллионов в год).
Зарплата Месси в год после уплаты налогов составит около 35 миллионов евро, а за пять лет – 175 миллионов.
Кроме того, Месси договорился с «Барселоной» об использовании своих имиджевых прав и будет получать с дохода от прав около 15%
Новый контракт позволит Месси компенсировать 30 миллионов, которые были потрачены на погашение задолженности перед испанской налоговой службой.
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