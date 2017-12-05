Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Месси получит от «Барселоны» 175 млн евро за 5 лет после уплаты налогов

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания бизнес

    Испанскому изданию El Mundo стали известны детали нового контракта Лионеля Месси с «Барселоной».

    По соглашению до 2021 года аргентинец получит 350 миллионов евро до уплаты налогов.

    Выплаты на протяжении пяти лет будут состоять из зарплаты (50 миллионов в год) и подписного бонуса (по 20 миллионов в год).

    Зарплата Месси в год после уплаты налогов составит около 35 миллионов евро, а за пять лет – 175 миллионов.

    Кроме того, Месси договорился с «Барселоной» об использовании своих имиджевых прав и будет получать с дохода от прав около 15%

    Новый контракт позволит Месси компенсировать 30 миллионов, которые были потрачены на погашение задолженности перед испанской налоговой службой.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться