«Все заявления про допинг – ложь и клевета». Слезы Зайцевой в прямом эфире

Бывшая биатлонитска сборной России Ольга Зайцева в очередной раз заявила, что никогда не принимала запрещенных препаратов.

«Все заявления – это ложь и клевета. Я всегда была против допинга, никогда не встречалась с Родченковым, как мне это он приписывает.

Мне во вторник скинули все документы для подачи в CAS», – заявила Зайцева.

Яна Романова и Зайцева расплакались в эфире программы «Все на Матч!» после решения Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить россиянам выступать на Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Напомним, что 1 декабря комиссия МОК признала Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

Фото: скрин-шот эфира «Матч ТВ»

«Зайцева постоянно употребляла допинг». Родченков топит биатлон