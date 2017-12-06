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    «Все заявления про допинг – ложь и клевета». Слезы Зайцевой в прямом эфире

    Теги Ольга Зайцева сборная России жен допинг фото

    Бывшая биатлонитска сборной России Ольга Зайцева в очередной раз заявила, что никогда не принимала запрещенных препаратов.

    «Все заявления – это ложь и клевета. Я всегда была против допинга, никогда не встречалась с Родченковым, как мне это он приписывает.

    Мне во вторник скинули все документы для подачи в CAS», – заявила Зайцева.

    Яна Романова и Зайцева расплакались в эфире программы «Все на Матч!» после решения Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить россиянам выступать на Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом.

    Напомним, что 1 декабря комиссия МОК признала Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

    Фото: скрин-шот эфира «Матч ТВ»

    «Зайцева постоянно употребляла допинг». Родченков топит биатлон

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