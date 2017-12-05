В составе сборной России на Кубок Первого канала лишь два игрока представляют не СКА и ЦСКА

Стал известен состав сборной России на .

Из 25 игроков лишь двое не выступают за СКА или ЦСКа – голкипер Василий Кошечкин («Металлург» Мг) и защитник Илья Любушкин ( ).

Вратари: Василий Кошечкин ( Мг), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).

Защитники: Антон Белов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Алексей Марченко (все – ЦСКА), Илья Любушкин ( ).

Нападающие: Илья Ковальчук, , Сергей Калинин, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Сергей Плотников, Сергей Широков (все – СКА), Кирилл Капризов, , Иван Телегин, Сергей Андронов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко (все – ЦСКА).

На Кубке Первого канала сборная России сыграет со Швецией, Канадой и Финляндией. Турнир пройдет в Москве с 13 по 17 декабря.