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    В составе сборной России на Кубок Первого канала лишь два игрока представляют не СКА и ЦСКА

    Теги Металлург Мг ЦСКА Локомотив СКА сборная России Антон Белов Илья Каблуков Сергей Широков Василий Кошечкин Сергей Андронов Евгений Кетов Вячеслав Войнов Павел Дацюк Илья Ковальчук Кубок Первого канала Богдан Киселевич Динар Хафизуллин Сергей Плотников Никита Нестеров Максим Шалунов Вадим Шипачев Иван Телегин Алексей Марченко Никита Гусев Сергей Калинин Егор Яковлев Михаил Григоренко Илья Любушкин Илья Сорокин Владислав Гавриков Валерий Ничушкин Игорь Шестеркин Кирилл Капризов

    Стал известен состав сборной России на Кубок Первого канала.

    Из 25 игроков лишь двое не выступают за СКА или ЦСКа – голкипер Василий Кошечкин («Металлург» Мг) и защитник Илья Любушкин («Локомотив»).

    Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Мг), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).

    Защитники: Антон Белов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все – СКА), Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Алексей Марченко (все – ЦСКА), Илья Любушкин («Локомотив»).

    Нападающие: Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Калинин, Никита Гусев, Вадим Шипачев, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Сергей Плотников, Сергей Широков (все – СКА), Кирилл Капризов, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко (все – ЦСКА).

    На Кубке Первого канала сборная России сыграет со Швецией, Канадой и Финляндией. Турнир пройдет в Москве с 13 по 17 декабря.

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