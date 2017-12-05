Россия выплатит МОК 15 миллионов долларов
По решению исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Олимпийский комитет России (ОКР) должен будет выплатить МОК сумму в размере 15 миллионов долларов.
Сюда входят расходы, понесенные МОК в ходе расследований, а также вклад в создание независимой организации по допинг-тестированию (ITA) для построения целостной и глобальной антидопинговой системы.
Сегодня Исполком МОК принял решение отказать России в участии в Играх-2018. Спортсмены смогут выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом.
Опрос
Нужно ли русским спортсменам ехать на Олимпиаду-2018?
7757 голосов 93
- Да54%
- Нет46%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.