Россия выплатит МОК 15 миллионов долларов

По решению исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Олимпийский комитет России (ОКР) должен будет выплатить МОК сумму в размере 15 миллионов долларов.

Сюда входят расходы, понесенные МОК в ходе расследований, а также вклад в создание независимой организации по допинг-тестированию (ITA) для построения целостной и глобальной антидопинговой системы.

Сегодня Исполком МОК принял решение отказать России в участии в Играх-2018. Спортсмены смогут выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом.