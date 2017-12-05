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    Россия выплатит МОК 15 миллионов долларов

    Теги бизнес МОК ОКР ITA

    По решению исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Олимпийский комитет России (ОКР) должен будет выплатить МОК сумму в размере 15 миллионов долларов.

    Сюда входят расходы, понесенные МОК в ходе расследований, а также вклад в создание независимой организации по допинг-тестированию (ITA) для построения целостной и глобальной антидопинговой системы.

    Сегодня Исполком МОК принял решение отказать России в участии в Играх-2018. Спортсмены смогут выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом.

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