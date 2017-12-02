Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Жеребьевка ЧМ-2018, отстранение Зайцевой от ОИ, победы «Спартака» и «Юве» и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Состоялась жеребьевка ЧМ-2018. Россия попала в одну группу с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Испанцы сразу зарубятся с португальцами. Составы всех групп смотрите здесь.

    2.  Комиссия МОК признала Ольгу Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014. Ей теперь нельзя участвовать в Олимпиадах в каком-либо качестве.

    3. Начался 19-й тур РФПЛ. «Спартак» вырвал победу у «Арсенала» (1:0), ЦСКА уничтожил «Тосно» (6:0).

    4. «Ювентус» победил «Наполи» (1:0). Забил, конечно же, Игуаин. «Наполи» не проигрывал в серии А 26 матчей подряд.

    5. В рамках Кубка мира по биатлону бывшая лыжница Херманн выиграла спринт. На то она и бывшая лыжница.

    6. Международная федерация бобслея и скелетона сняла отстранение с Третьякова, Касьянова, Зубкова и еще шести россиян.

    7. Евгения Медведева снялась с финала Гран-при по фигурному катанию из-за травмы.

    8. В КХЛ ЦСКА продлил серию побед, а «Куньлунь» опять проиграл.

    9. Марков, Умарк, Ковальчук, Капризов и Мозякин – в стартовых составах на Матч звезд.

    10. СКА подписал Торесена. «Трактор» расторг контракт с Кольцовым.

    11. Панарин набрал 3 очка, Малкин сделал голевую передачу в первом матче после травмы. Все результаты в НХЛ.

    12. В НБА «Вашингтон» победил «Детройт», «Оклахома» – «Миннесоту». Другие результаты – здесь.

    13. В Евролиге ЦСКА обыграл «Барселону» (92:78), «Црвена Звезда» победила «Реал» (87:83).

    Цитаты:

    Виталий Мутко: «Когда увольнял Родченкова, он мне сказал: «Не надо. Мы взорвем WADA и МОК»

    Кержаков о ЧМ-2018: «На 99,9 процента мы уже в 1/8 финала»

    Червиченко о матче «Спартака» в Туле: «Гол в концовке забивают, чтобы те, кто не знает о договорной игре, не сравняли счет»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться