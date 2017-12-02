Жеребьевка ЧМ-2018, отстранение Зайцевой от ОИ, победы «Спартака» и «Юве» и другие новости утра

1. Состоялась жеребьевка ЧМ-2018. Россия попала в одну группу с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Испанцы сразу зарубятся с португальцами. Составы всех групп смотрите здесь.

2. Комиссия МОК признала Ольгу Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014. Ей теперь нельзя участвовать в Олимпиадах в каком-либо качестве.

3. Начался 19-й тур РФПЛ. «Спартак» вырвал победу у «Арсенала» (1:0), ЦСКА уничтожил «Тосно» (6:0).

4. «Ювентус» победил «Наполи» (1:0). Забил, конечно же, Игуаин. «Наполи» не проигрывал в серии А 26 матчей подряд.

5. В рамках Кубка мира по биатлону бывшая лыжница Херманн выиграла спринт. На то она и бывшая лыжница.

6. Международная федерация бобслея и скелетона сняла отстранение с Третьякова, Касьянова, Зубкова и еще шести россиян.

7. Евгения Медведева снялась с финала Гран-при по фигурному катанию из-за травмы.

8. В КХЛ ЦСКА продлил серию побед, а «Куньлунь» опять проиграл.

9. Марков, Умарк, Ковальчук, Капризов и Мозякин – в стартовых составах на Матч звезд.

10. СКА подписал Торесена. «Трактор» расторг контракт с Кольцовым.

11. Панарин набрал 3 очка, Малкин сделал голевую передачу в первом матче после травмы. Все результаты в НХЛ.

12. В НБА «Вашингтон» победил «Детройт», «Оклахома» – «Миннесоту». Другие результаты – здесь.

13. В Евролиге ЦСКА обыграл «Барселону» (92:78), «Црвена Звезда» победила «Реал» (87:83).

Цитаты:

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Кержаков о ЧМ-2018: «На 99,9 процента мы уже в 1/8 финала»

Червиченко о матче «Спартака» в Туле: «Гол в концовке забивают, чтобы те, кто не знает о договорной игре, не сравняли счет»