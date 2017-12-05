Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Форвард «Тосно» Заболотный сообщил, что хотел бы перейти в «Зенит»

    Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Антон Заболотный Тосно

    Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал появившуюся информацию об интересе со стороны «Зенита».

    - Пока комментировать рано, еще ничего неизвестно.

    - Имеет ли информация под собой почву?

    - Со мной лично еще никто не общался, так что утверждать не могу. Пока только слухи.

    Интерес есть со многих сторон, но так, чтобы был разговор, такого нет.

    - Хотите ли пойти в «Зенит»?

    - Конечно, – сказал Заболотный.

    Ранее генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что предложение по нападающему делал «Краснодар», но не «Зенит».

    В сборной России появился свой Диего Коста

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться