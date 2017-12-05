Форвард «Тосно» Заболотный сообщил, что хотел бы перейти в «Зенит»
Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал появившуюся информацию об интересе со стороны «Зенита».
- Пока комментировать рано, еще ничего неизвестно.
- Имеет ли информация под собой почву?
- Со мной лично еще никто не общался, так что утверждать не могу. Пока только слухи.
Интерес есть со многих сторон, но так, чтобы был разговор, такого нет.
- Хотите ли пойти в «Зенит»?
- Конечно, – сказал Заболотный.
Ранее генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что предложение по нападающему делал «Краснодар», но не «Зенит».
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