Победа СКА, 1,5 млрд рублей на «Крестовский», Россия не собирается бойкотировать ОИ-2018 (но это неточно) и другие новости утра

1. СКА в гостях выиграл у «Нефтехимика» (победную шайбу забросил Вадим Шипачев, у которого 12 очков в последних 6 матчах), «Ак Барс» обыграл «Динамо» Мн, «Салават Юлаев» одолел московское «Динамо».

2. Стоимость эксплуатации стадиона «Крестовский» составит от 1,3 млрд до 2,8 млрд рублей в год. Город заключит с «Зенитом» концессионное соглашение на 49 лет.

3. МОК уже обсуждает с Nike дизайн нейтральной формы для России в Пхенчхане-2018, утверждает издание Inside The Games. Плохие новости.

4. Овечкин возглавил гонку снайперов сезона и вышел на 20-е место по голам в истории НХЛ. Все результаты дня.

5. «Манчестер Юнайтед» не стал подавать апелляцию на красную карточку Поля Погба. Француз пропустит 3 матча.

6. В НБА «Бостон» обыграл «Милуоки», «Новый Орлеан» уступил «Голден Стэйт». Другие результаты – здесь.

7. Куинси Промес, Зе Луиш и Николай Рассказов полетели со «Спартаком» на матч против «Ливерпуля».

8. Журналист кремлевского пула Андрей Колесников заявил, что сборная России не поедет в Пхенчхан-2018 под нейтральным флагом. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил: бойкот Олимпиады не обсуждается.

9. Роман Абрамович готов предложить Леониду Слуцкому работу в «Челси».

10. Григорий Родченков утверждает, что российские лыжники и биатлонисты систематически применяли допинг на протяжении долгого времени.

11. «Спартак» предупредил болельщиков о возможных провокациях в Англии перед матчем с «Ливерпулем».

Цитата дня. «Родченков увидел мои щеки и решил, что я употребляла гормон роста. Хорошо, что он жопу не видел». Российская конькобежка Ольга Фаткулина о своей дисквалификации.