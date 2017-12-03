Родченков предложил пустить россиян на ОИ, «МЮ» победил «Арсенал», Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ и другие новости утра

1. Григорий Родченков высказался за то, чтобы россиян пустили на ближайшую Олимпиаду. Под нейтральным флагом.

2. В английской премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал». Благодаря Де Хеа.

3. «Челси» в своем матче победил «Ньюкасл», «Ливерпуль» разгромил «Брайтон», «Тоттенхэм» потерял очки в игре с «Уотфордом». Все результаты тура – здесь.

4. В российской премьер-лиге «Зенит» обыграл «Урал», «Локомотив» вырвал победу в матче с «Рубином». Команда Семина по-прежнему лидирует с 6-очковым отрывом.

5. В испанской примере «Барселона» и «Реал» потеряли очки, а «Атлетико» и «Севилья» добились побед. Ситуация наверху таблицы слегка изменилась.

6. В бундеслиге тонет дортмундская «Боруссия». «РБ Лейпциг» получил тумаков от «Хоффенхайма», «Бавария» обыграла «Ганновер».

7. В рамках Кубка мира по биатлону Тарьей Бо выиграл спринт.

8. В КХЛ состоялся матч на открытом воздухе. «Йокерит» проиграл СКА. Зато зрители, пришедшие в парк в Хельсинки, установили рекорд лиги.

9. В рамках Кубка мира по лыжным гонкам Клэбо выиграл классический спринт. Устюгов занял второе место, Большунов финишировал третьим.

10. В НХЛ снова русский голевой день – голы Овечкина и Кузнецова принесли «Вашингтону» победу над «Коламбусом» (4:3), у которого отметился Панарин.

Дубль Кучерова позволил «Тампе» обыграть «Сан-Хосе» (5:2), а ему самому – выйти в лидеры бомбардирской гонки. Очередные шайбы забросили Малкин и Радулов. Все результаты дня.

11. Саночник Репилов занял второе место на этапе Кубка мира в Альтенберге.

12. В НБА лидер Восточной конференции «Бостон» одержал очередную победу, на этот раз над «Финиксом» (116:111). Все результаты дня.

13. Квят ведет переговоры с командами «Формулы-Е».

14. В Putin Team пополнение! Это фигурист Плющенко. Без него там не справились бы…

Цитата:

Григорий Родченков: «Борьба с допингом мне совершенно похер. Я уничтожу весь олимпийский спорт России». Надо понимать, что это с НТВ.