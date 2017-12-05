МОК не допустил Россию до Олимпиады-2018. Спортсмены могут выступить под нейтральным флагом

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не допустить сборную России на Игры в Пхенчхане. Российские спортсмены смогут выступить только под нейтральным флагом.

Деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) была временно приостановлена. Российские спортсмены не смогут выступать в Южной Корее под флагом страны. МОК предложил россиянам выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом.

Список спортсменов, которые поедут на Олимпиаду определит специальная комиссия МОК. Отмечается, что ни один из чиновников, врачей или тренеров из олимпийской сборной Сочи-2014 не может быть допущен до Игр

В списке на допуск до Игр не может быть указан врач или тренер спортсмена, уличенного в нарушении антидопинговых правил. Ни один из чиновников из Министерства спорта России не будет аккредитован на Олимпиаду.

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