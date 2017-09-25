Юрген Клопп об интересе к Промесу: «Это очень хороший игрок, но больше мне сказать нечего»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча со во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Нас ждет интенсивный и сложный матч. «Спартак» – очень сильная и опытная команда. В прошлом сезоне они были очень успешны.

Мы должны действовать лучше в обороне. Мы постоянно над этим работаем. Защита зависит от работы команды, мы это обсуждаем.

– молодой футболист, и я надеюсь, что он продолжит прогрессировать. Сейчас он в хорошей форме.

Интерес к Промесу? Это очень хороший игрок, но больше мне сказать нечего. Он хороший друг нашего голландского футболиста.

Последние матчи «Спартака» Промес пропустил. Он обладает хорошей скоростью, умеет обыграть один в один, но это не единственный сильный игрок «Спартака», – сказал Клопп.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хотел приобрести Промеса в январе, однако в летнее межсезонье английский клуб не вел работу по возможному трансферу голландца.