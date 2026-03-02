В «Сочи» опровергли информацию о нежелании Аттийят-алла возвращаться в Россию из-за боязни дронов: «Он давно в расположении команды»
В «Сочи» опровергли слухи о нежелании Яхьи Аттийят-алла возвращаться в Россию.
Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков прокомментировал информацию о нежелании защитника Яхьи Аттийят-алла возвращаться в расположение команды.
Ранее Legalbet со ссылкой на «Mash на спорте» сообщил, что 31-летний марокканец отказывается возвращаться в Россию, опасаясь атак беспилотников и сирен воздушной тревоги, и попросил расторгнуть контракт.
«Аттийят-алла в расположении команды давно», – заявил Новиков.
Яхья провел 8 матчей в нынешнем сезоне РПЛ. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
В связи с последними событиями в России вполне себе безопасно
И тут аятолла
