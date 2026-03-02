В «Сочи» опровергли информацию о нежелании Аттийят-алла возвращаться в Россию из-за боязни дронов: «Он давно в расположении команды»

В «Сочи» опровергли слухи о нежелании Яхьи Аттийят-алла возвращаться в Россию.

Генеральный директор «Сочи » Сергей Новиков прокомментировал информацию о нежелании защитника Яхьи Аттийят-алла возвращаться в расположение команды.

Ранее Legalbet со ссылкой на «Mash на спорте» сообщил , что 31-летний марокканец отказывается возвращаться в Россию, опасаясь атак беспилотников и сирен воздушной тревоги, и попросил расторгнуть контракт.

«Аттийят-алла в расположении команды давно», – заявил Новиков.

Яхья провел 8 матчей в нынешнем сезоне РПЛ . Его статистика – здесь .