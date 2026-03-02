«Спартак» одолел «Сочи» – 3:2. Маркиньос и Солари забили с игры, Барко – с пенальти, гол Жедсона и первый 11-метровый отменили

«Спартак» победил «Сочи».

«Спартак » в гостях обыграл «Сочи » (3:2) в 19-м туре РПЛ.

Матч проходил на Олимпийском стадионе «Фишт».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Арбитр Евгений Буланов назначил пенальти в пользу «Спартака» на 5-й минуте, но отменил его после подсказки ВАР. На 22-й Эсекиэль Барко реализовал другой пенальти. Жедсон Фернандеш забил на 41-й, но его гол отменили из-за офсайда у Пабло Солари.

Александр Солдатенков сравнял счет на 61-й минуте. Маркиньос Коста забил на 79-й, Пабло Солари – на 93-й. Владимир Ильин реализовал пенальти в конце матча.

