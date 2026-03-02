Матч окончен
«Спартак» одолел «Сочи» – 3:2. Маркиньос и Солари забили с игры, Барко – с пенальти, гол Жедсона и первый 11-метровый отменили
«Спартак» победил «Сочи».
«Спартак» в гостях обыграл «Сочи» (3:2) в 19-м туре РПЛ.
Матч проходил на Олимпийском стадионе «Фишт».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Арбитр Евгений Буланов назначил пенальти в пользу «Спартака» на 5-й минуте, но отменил его после подсказки ВАР. На 22-й Эсекиэль Барко реализовал другой пенальти. Жедсон Фернандеш забил на 41-й, но его гол отменили из-за офсайда у Пабло Солари.
Александр Солдатенков сравнял счет на 61-й минуте. Маркиньос Коста забил на 79-й, Пабло Солари – на 93-й. Владимир Ильин реализовал пенальти в конце матча.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Из питера разнарядка видимо пришла, после позора на всю страну в пятницу, что нужно хвалить её.
Завтра скажут
Игрок просто в наглую держит за руку нападающего, да еще в последнем моменте с другого ракурса сгибает руку в локте фиксируя при этом запястье Угальде)) и это не фол)))))))
С возвращением, российский футбольный цирк!