  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» одолел «Сочи» – 3:2. Маркиньос и Солари забили с игры, Барко – с пенальти, гол Жедсона и первый 11-метровый отменили
331

«Спартак» одолел «Сочи» – 3:2. Маркиньос и Солари забили с игры, Барко – с пенальти, гол Жедсона и первый 11-метровый отменили

«Спартак» победил «Сочи».

«Спартак» в гостях обыграл «Сочи» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

Матч проходил на Олимпийском стадионе «Фишт».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Арбитр Евгений Буланов назначил пенальти в пользу «Спартака» на 5-й минуте, но отменил его после подсказки ВАР. На 22-й Эсекиэль Барко реализовал другой пенальти. Жедсон Фернандеш забил на 41-й, но его гол отменили из-за офсайда у Пабло Солари.

Александр Солдатенков сравнял счет на 61-й минуте. Маркиньос Коста забил на 79-й, Пабло Солари – на 93-й. Владимир Ильин реализовал пенальти в конце матча.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 19 тур
2 марта 12:00, Олимпийский стадион Фишт
Логотип домашней команды
Сочи
Завершен
2 - 3
Логотип гостевой команды
Спартак
Матч окончен
  Ильин
90’
+10’
90’
+9’
Литвинов
90’
+5’
Солари
Сантос
90’
+5’
Мухин
90’
+4’
90’
+2’
  Солари
Васильев   Коваленко
89’
88’
Маркиньос   Литвинов
83’
Денисов   Саусь
Волков
82’
81’
Жедсон Фернандеш   Гарсия
80’
Барко   Мартинс Перейра
80’
Угальде   Рябчук
79’
  Маркиньос
Игнатов   Ежов
72’
62’
Умяров
  Солдатенков
61’
Кравцов   Мухин
58’
Зиньковский   Сантос
58’
Камано   Ильин
58’
2тайм
Перерыв
Кравцов
35’
Васильев
31’
22’
  Барко
Сочи
Дегтев, Магаль, Солдатенков, Алвес, Волков, Зиньковский, Васильев, Кравцов, Камано, Игнатов, Крамарич
Запасные: Сантос, Мухин, Ильин, Силев, Литвинов, Барт, Макарчук, Корнеев, Коваленко, Федоров, Дюпин, Ежов
1тайм
Спартак:
Максименко, Зобнин, Джику, Ву, Денисов, Умяров, Маркиньос, Барко, Жедсон Фернандеш, Солари, Угальде
Запасные: Массалыга, Гарсия, Пичиенко, Мартинс Перейра, Саусь, Заболотный, Довбня, Рябчук, Бонгонда, Литвинов
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
онлайны
logoСочи
logoпремьер-лига Россия
Евгений Буланов
logoЭсекиэль Барко
logoЖедсон Фернандеш
logoАлександр Солдатенков
logoМаркиньос Коста
logoПабло Солари
331 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Боты питерские тут пишут всякую чушь, чтобы их позор забыли что ли или что?
Ответ Айнур Гайсин
Боты питерские тут пишут всякую чушь, чтобы их позор забыли что ли или что?
Комментатор на матче же сказал, что у нас безошибочная сертифицированная фифа система определения офсайда, ей не верить нельзя!
Из питера разнарядка видимо пришла, после позора на всю страну в пятницу, что нужно хвалить её.
Ответ Айнур Гайсин
Боты питерские тут пишут всякую чушь, чтобы их позор забыли что ли или что?
Комментарий скрыт
Ахахпхп! Только 5 минут а уже клоунада! За руку держал! Нет пенальти
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Ахахпхп! Только 5 минут а уже клоунада! За руку держал! Нет пенальти
Да,что эти кроты творят! Теперь это уже не нарушение?! Жесть
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Ахахпхп! Только 5 минут а уже клоунада! За руку держал! Нет пенальти
Такой клоунады с судейством не было давно. Ставить пенку когда игрока тянут в одну сторону, а он падает в другую, но не поставить когда руку тупо берут в захват. Я когда узнал, что на ВАР сидит уе...к Бобровский, ничего другого не ждал
этот пенальти прям идеальное завершение матча, сразу новому тренеру показать в какое болото он приехал
Ответ Иван Щербак
этот пенальти прям идеальное завершение матча, сразу новому тренеру показать в какое болото он приехал
во-во думаю он конечно смотрел матчи первого круга, но одно дело смотреть другое дело быть в это все вовлеченным.
То есть за задержку руки Угальде пенальти не дали, а тут дали? Просто стыдоба и позорище!
Ответ Лоракс
То есть за задержку руки Угальде пенальти не дали, а тут дали? Просто стыдоба и позорище!
Рукой забить нельзя, а футболкой можно)
Завтра скажут
В каждом матче судейство будет пробивать дно)))
Игрок просто в наглую держит за руку нападающего, да еще в последнем моменте с другого ракурса сгибает руку в локте фиксируя при этом запястье Угальде)) и это не фол)))))))
Ответ snowie
В каждом матче судейство будет пробивать дно))) Игрок просто в наглую держит за руку нападающего, да еще в последнем моменте с другого ракурса сгибает руку в локте фиксируя при этом запястье Угальде)) и это не фол)))))))
Иного решения я и не ждал, это же не Зенит юбилейный
Офсайд перед вторым голом это нечто конечно...
На повторе видно, как защитник делает движение рукой, зажимая руку напа.
Ответ Ковид 07.10.52
На повторе видно, как защитник делает движение рукой, зажимая руку напа.
Комментарий скрыт
Ответ Timur_A
Комментарий скрыт
как же не формулировали? было же: крови нет, значит не фол"
Судьи решили если позориться, то до конца.
Вар отменяет пенальти за то что дернули рукой, вар отменяет гол за офсайд сантиметр за 3 передачи до гола, вар ставит пенальти за то что дёрнули рукой.

С возвращением, российский футбольный цирк!
Приехал домой я с Сочи.Буду болеть по телевизору. Вперёд Спартак
Ответ Роберт Абрамян_1116827024
Приехал домой я с Сочи.Буду болеть по телевизору. Вперёд Спартак
Как там обстановка?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем