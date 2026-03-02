«Пусть будет Месси». Глушенков о том, с кем из звезд может сравнить свою манеру игры

Максим Глушенков сравнил себя с Лионелем Месси.

Полузащитник «Зенита » Максим Глушенков рассказал сравнил свой стиль футбола с игрой Лионеля Месси .

Российский футболист отвечал на вопросы болельщиков и известных персон. Комментатор Тимур Журавель спросил: «На какого футболиста из мирового футбола твоя манера игры наиболее похожа? Дриблинг, детали обработки мяча и так далее. И с кем из мировых футбольных звезд ты хотел бы поговорить от футболе?»

– Ну, в целом это, наверное, будет один и тот же человек, пускай Месси будет. Я не знаю, как еще ответить на этот вопрос.

– Ты сказал «Вася»? – спросил интервьюер.

– Месси. Вася, да. Березуцкий (улыбается).

– Что бы ты спросил у Месси?

– Честно говоря, не знаю, но если бы разговор о чем-то зашел, я думаю, в процессе это во что-то вылилось бы, – сказал Глушенков.