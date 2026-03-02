«Пусть будет Месси». Глушенков о том, с кем из звезд может сравнить свою манеру игры
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал сравнил свой стиль футбола с игрой Лионеля Месси.
Российский футболист отвечал на вопросы болельщиков и известных персон. Комментатор Тимур Журавель спросил: «На какого футболиста из мирового футбола твоя манера игры наиболее похожа? Дриблинг, детали обработки мяча и так далее. И с кем из мировых футбольных звезд ты хотел бы поговорить от футболе?»
– Ну, в целом это, наверное, будет один и тот же человек, пускай Месси будет. Я не знаю, как еще ответить на этот вопрос.
– Ты сказал «Вася»? – спросил интервьюер.
– Месси. Вася, да. Березуцкий (улыбается).
– Что бы ты спросил у Месси?
– Честно говоря, не знаю, но если бы разговор о чем-то зашел, я думаю, в процессе это во что-то вылилось бы, – сказал Глушенков.
