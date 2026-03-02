  • Спортс
  • Хавбек «Эльче» Фебас о возможном оскорблении Эль-Хилали на почве расизма: «Мир утверждает, что ничего не говорил – я ему верю. Я его не слышал»
Полузащитник «Эльче» Алейш Фебас не считает, что его партнер по команде Рафа Мир оскорбил Омара Эль-Хилали из «Эспаньола» на почве расизма.

Главный арбитр матча «Эльче» – «Эспаньол» (2:2) Иосу Галек Апецтегия активировал антирасистский протокол и на пять минут остановил матч после жалобы марокканца на расистские оскорбления. 

Рефери указал в протоколе матча, что, по словам игрока «Эспаньола», Рафа Мир обратился к нему со словами: «Ты приплыл на лодке» (вероятно, речь о пути из Африки – Спортс’‘). Арбитр также сообщил, что данный комментарий «не услышал ни один из членов судейской бригады». Мир же утверждает, что сказал сопернику «Я снесу тебе башку».

«Омар пожаловался, что Рафа что-то ему сказал. Рафа утверждает, что ничего не говорил, и я верю своему партнеру по команде. Я его не слышал», – сказал Фебас.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
7 комментариев
По словам игрока, Рафа Мир обратился к нему со словами: «Ты приплыл на лодке». Мир же утверждает, что сказал сопернику «Я снесу тебе башку».

Вспоминается шутка из Смеха без правил, когда Илья Соболев через противогаз спрашивал "ГДЕ НАШИ?!"
Ответ pit4er
По словам игрока, Рафа Мир обратился к нему со словами: «Ты приплыл на лодке». Мир же утверждает, что сказал сопернику «Я снесу тебе башку». Вспоминается шутка из Смеха без правил, когда Илья Соболев через противогаз спрашивал "ГДЕ НАШИ?!"
а что смешного в этой шутке?
Ответ ster3
а что смешного в этой шутке?
https://youtu.be/vGHke9V_V6M
опять этот Винисиус, почему только его оскорбляют? хотя стоп
Ответ Влад Аронофски
опять этот Винисиус, почему только его оскорбляют? хотя стоп
А ты не думал что только Винисиус раздули эту тему?) и после этого и другие начали плакать как маленькие девочки?
