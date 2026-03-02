Хавбек «Эльче» Фебас о возможном оскорблении Эль-Хилали на почве расизма: «Мир утверждает, что ничего не говорил – я ему верю. Я его не слышал»
Полузащитник «Эльче» Алейш Фебас не считает, что его партнер по команде Рафа Мир оскорбил Омара Эль-Хилали из «Эспаньола» на почве расизма.
Главный арбитр матча «Эльче» – «Эспаньол» (2:2) Иосу Галек Апецтегия активировал антирасистский протокол и на пять минут остановил матч после жалобы марокканца на расистские оскорбления.
Рефери указал в протоколе матча, что, по словам игрока «Эспаньола», Рафа Мир обратился к нему со словами: «Ты приплыл на лодке» (вероятно, речь о пути из Африки – Спортс’‘). Арбитр также сообщил, что данный комментарий «не услышал ни один из членов судейской бригады». Мир же утверждает, что сказал сопернику «Я снесу тебе башку».
«Омар пожаловался, что Рафа что-то ему сказал. Рафа утверждает, что ничего не говорил, и я верю своему партнеру по команде. Я его не слышал», – сказал Фебас.
