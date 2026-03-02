Тренер «Эспаньола» о возможном расистском оскорблении Эль-Хилали: «Предполагаю, что это правда – Омар никогда не останавливал матч из-за такого. Надо положить конец всем оскорблениям на поле»

Тренер «Эспаньола» о возможном оскорблении Эль-Хилали: предполагаю, что правда.

Главный тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес верит, что игрок его команды Омара Эль-Хилали сказал правду о расистском оскорблении.

Главный арбитр матча «Эльче» – «Эспаньол» (2:2) Иосу Галек Апецтегия активировал антирасистский протокол и на пять минут остановил матч после жалобы марокканца на расистские оскорбления.

Рефери указал в протоколе матча, что, по словам игрока «Эспаньола », Рафа Мир обратился к нему со словами: «Ты приплыл на лодке» (вероятно, речь о пути из Африки – Спортс’‘). Арбитр также сообщил, что данный комментарий «не услышал ни один из членов судейской бригады». Мир же утверждает , что сказал сопернику «Я снесу тебе башку».

«Я мало что могу сказать, потому что я не разговаривал с Омаром (Маноло говорил сразу после матча – Спортс’‘). Я так понимаю, что было расистское оскорбление. Омар никогда не останавливал матч из-за чего-то подобного, поэтому я предполагаю, что это правда.

Мы должны положить конец всем оскорблениям на футбольном поле, а не только расистским. Они создают очень неприятные ситуации», – заявил Маноло.