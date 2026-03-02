Тренер «Эспаньола» о возможном расистском оскорблении Эль-Хилали: «Предполагаю, что это правда – Омар никогда не останавливал матч из-за такого. Надо положить конец всем оскорблениям на поле»
Главный тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес верит, что игрок его команды Омара Эль-Хилали сказал правду о расистском оскорблении.
Главный арбитр матча «Эльче» – «Эспаньол» (2:2) Иосу Галек Апецтегия активировал антирасистский протокол и на пять минут остановил матч после жалобы марокканца на расистские оскорбления.
Рефери указал в протоколе матча, что, по словам игрока «Эспаньола», Рафа Мир обратился к нему со словами: «Ты приплыл на лодке» (вероятно, речь о пути из Африки – Спортс’‘). Арбитр также сообщил, что данный комментарий «не услышал ни один из членов судейской бригады». Мир же утверждает, что сказал сопернику «Я снесу тебе башку».
«Я мало что могу сказать, потому что я не разговаривал с Омаром (Маноло говорил сразу после матча – Спортс’‘). Я так понимаю, что было расистское оскорбление. Омар никогда не останавливал матч из-за чего-то подобного, поэтому я предполагаю, что это правда.
Мы должны положить конец всем оскорблениям на футбольном поле, а не только расистским. Они создают очень неприятные ситуации», – заявил Маноло.